Kuigi valimisteni on jäänud vaid loetud päevad, ei pruugi lõpliku valiku tegemine olla esmapilgul sugugi kerge. Samas pole selles ka mitte midagi võimatut, kui võtta appi lihtne loogika ja usaldada samas ka oma südametunnistust, kirjutab poliitikavaatleja Agu Uudelepp.

Paari päeva pärast saab valimistel juba häält anda. Tunnistan, et nädala algul polnud mul veel aimugi, keda valida. Niivõrd viimasele hetkele jäämist viimase veerandsajandi jooksul ei mäletagi.

Igav kampaania, hüplevad debatid, õõnsad loosungid, katteta äraostmislubadused – seda kõike on juba tüütuseni lahatud. Millest ei ole veel räägitud, on see, kuidas tegelikult sisuline otsus langetada.