Valimisaeg on nagu jõuluaeg, kus lubadusi tuleb uksest ja aknast. Lugemismaterjali on sadade lehekülgede kaupa. Alljärgnev on minu väga subjektiivne läbilõige erakondade lubadustest, mis seotud majandusega.

Silma torkab tüüpiline valimiseelne olukord, kus ühelt poolt lubatakse maksude alandamist ning teisalt igasuguste toetuste suurendamist. Kes on natuke majandust õppinud, see mõistab, et toetusi saab suurendada siis, kui suurendame makse. Raha ei tule lihtsalt seina seest, nagu lapsed arvavad. Tõsi, natuke leevendaks rahapuudust laenamine ja eurotoetused, samas on laenuteema üles võtnud ainult paar erakonda ja ega me praegu täpselt ei tea, kui palju ja mille tarbeks me tulevikus veel eurotoetusi saame. Sama palju kui siiani me neid suure tõenäosusega enam ei saa. Aga küllap saadab see lubaduste virvarr valimisi alati.