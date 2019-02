Hea tava kohaselt pole valimiskampaanial koolis kohta. Küll aga on seekordsete riigikogu valimiste eel tõusnud tähelepanu keskpunkti just haridusteemad. Õpetajate Leht palus vastata hariduselu sõlmküsimustele suuremate erakondade hariduselu eestkõnelejatel (või haridusministri kandidaatidel).

Aastaid oli lasteaiaõpetajate palk ebaõiglaselt väike, kuni riik tuli appi ja pakkus omavalitsustele nende palga tõstmiseks toetust. Paraku on nüüd lootusetult maha jäänud õpetaja abi palk, mis on osas omavalitsustes kõigest pool õpetaja töötasust. Kui varem olid suured palgakäärid õpetajate palkade vahel, siis nüüd erinevad piirkonniti abide palgad, ehkki tehakse sarnast tööd.

Mihkel Zilmer on teadlane ja õppejõud, kes on üle 40 aasta tutvustanud teaduspõhise toitumise aluseid. Tänavu pälvis ta Eesti teadusagentuuri elutööpreemia teaduse ja tehnoloogia pikaajalise süstemaatilise populariseerimise eest. «Kui infoprügi koguneb nii palju, et see hakkab enda alla matma, tuleb sel teemal raamat kirjutada,» ütleb äsja 70 aasta juubelit tähistanud professor muhedalt.