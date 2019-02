Ajalehe teatest nähtub, et iisraellased käituvad selles piirkonnas gangsteritena. Nad on hõivanud Suessi lahe idaosa, mis asub Egiptuse territooriumil ja okupeeritud Siinai vahel. Iisraeli patrullkaatrid ei lase sinna välismaa laevu.

Iseloomulik on see, et okupantide säärased aktsioonid ei ole kuni viimase ajani esile kutsunud Washingtoni proteste, kes ajalehe sõnade kohaselt on kummaliselt rahulik. Riigidepartemangu ametnikud möönavad erajutuajamistel, et Tel Aviv rikub Haagi konventsiooni, kuid nad keelduvad rakendamast abinõusid vaatamata Egiptuse ja Ameerika kompaniide kaebustele.