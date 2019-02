1979. aasta esimesel jõulupühal pillas isa Ameerika Häält kuulates nagu muuseas, et venelased läksid Afganistani. Olin 13-aastane ja see lause ei tähendanud tookord minu jaoks midagi. Ometigi mäletan ma seda siiani.

Mingi needuse najal on see A-tähega kummitus saatnud aga juba nelikümmend aastat paljusid inimesi, kes seal kunagi sõdinud ei ole.

1985. aastal pandi väeosa, milles ma teenisin, Nõukogude Liidu lääneserval loomavagunitesse ja saadeti mitmeks kuuks Kasahstani polügoonile. Me kõik olime veendunud, et tegelikult saadetakse meid A-tähega põrgusse. Loogika, et meid polnud keegi isegi korralikult laskma õpetanud, ei toiminud. Alles Kasahstani liivakõrbesse jõudes ohkasime kõik kergendatult ja julgesime pärast kümme päeva kestnud piinavat rongisõitu taas koju kirju saata.