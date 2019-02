Brexit. Foto on illustratiivne. FOTO: Ideologs.com

Kuula artiklit

Brittide referendumiga kerkivad igihaljad küsimused «mida teha?» ja «kes on süüdi?», nendib Mihkel Mutt.

Küllap käib enamik maailma anglofiile murelike nägudega ringi. Ei, mitte üksnes Brexiti pärast kitsamalt. Omaette ei tähendaks viimane muud kui sidemete lõdvenemist Mandri-Euroopaga, mida on ajaloos ikka ette tulnud. Aga Ühendkuningriigis on midagi vist lahti. Briti endagi vaatlejad on üksmeelel, et seal praegu toimuv on suurim poliitiline vapustus nende eluajal. Jällegi – silmas ei peeta üksnes lahkumist Euroopa Liidust, vaid midagi üldisemat.

Kahe ja poole aasta eest, kui Brexit algas, ei kujutlenud ka suurim pessimist ette, et ainult mõni kuu enne kella kukkumist pole teada, mis saama hakkab ja kuidas üldse mingi lahenduseni jõutakse. Praegu sel teemal toimuvad debatid ja vestlusringid on peaaegu koopiad neist, mida peeti kahe aasta eest. Kõik käib nagu ühe koha peal ringi. Viisid, kuidas aastasadu riigiasju menetletud ja otsustatud, ei näi tulemust andvat.

Mõni meenutus. Brexit sai alguse referendumist. Viimaseid pole Ühendkuningriigis kombeks korraldada. See võib johtuda brittide tervest mõistusest. Kui teoorias ja põhimõtteliselt on rahva tahtega arvestamine õilis, siis praktikas peavad juhtima ikkagi välja õppinud ja võimekad inimesed. Nii esindusdemokraatia toimibki. Üldse pole rahvas Suurbritannias põhiseaduslikult kõrgeima võimu kandja (nagu nt Eestis). Muidugi juba sellepärast, et neil polegi põhiseadust. Aga ka mitteametlikult on kõrgeima võimu kandjaks parlament.

Seni on saareriigis peetud üldse ainult kolm referendumit, kõik seoses ELiga. Kaks esimest olid vajalikud, kolmas aga suvaline, seotud poliitiliste mängudega.

Sealmail on kombeks, et valitsus valitseb, aga parlament peab mõne olulise asja heaks kiitma. Peaminister võib selle siduda usaldushääletusega. Kui ta plaan lükatakse tagasi, järgneb erruminek. Äsja läks aga teisiti. Peaministri Brexiti lepingu kava lükati ülekaalukalt tagasi, aga ta ise jäeti ametisse. Irvhambad on öelnud, et sellega Theresa Mayd karistati; realistid tunnistavad, et ükski mõistlik inimene ei ihka praegu tema ametit, sest seisaks samasuguse lõhkise küna ees. Sellega seoses laksutatakse keelt, et kadunud on riigimehelikkus, sest keegi ei taha enam võtta vastutust jne.

Isegi kuninganna on poliitikuid manitsenud, mis suhteliselt erandlik, aga britid ei kritiseeri oma kuningannat.

Vahepeal paistis, et kuna valitsus ei saa hakkama, peab parlament talle ette kirjutama, mida teha. See on juba väga erandlik.

Kogu aeg peetakse läbirääkimisi küll opositsiooniga, küll Brüsseliga, mis väliselt paljutähenduslikud, aga millega ei muutu midagi. Kokkuvõttes võtab maad mingisugune mõttetuse ja kapitulatsiooni tunne

Inerts on õudne asi. Ka suurimad draamad muutuvad seetõttu aja jooksul müraks, statistikaks, tüütuseks. Eriti kui asjad pole selged. Ja seda nad nn Iiri backstop’iga pole. Seoses sellega peaks igal vastutustundlikul inimesel kerkima küsimus, kuidas on üldse võimalik, et sellele komistuskivile ei mõeldud Brexitit välja kuulutades?

Minuvanused inimesed mäletavad, kui ajalehtedes oli praeguste Süüria ja Jeemeni sõjauudiste kohal Belfastis ja Londonderrys toimuv. Siis oli terrorism ja rahutused igapäevased. Asi lõppes kompromissiga: Põhja-Iirimaa jäi Suurbritannia koosseisu, aga tal on teatud iseseisvus ja praktiliselt on iirlastel võimalik tunda end ühe rahvana. See on tingimus, millest enamik iiri rahvuslasi ka praegu ei tagane. Toona saavutatud natuke ebamäärane kompromiss on praktikas küllalt hästi toiminud, sest mõlemad maad kuuluvad Euroopa Liitu. Uus jäiga piiri kehtestamine kahe Iiri vahele võiks kella ohtlikult tagasi keerata.

Seoses sellega kõlab paraku natuke demagoogiliselt väide, et EL seisab väikeriigi eest nagu üks mees. Jääb mulje, et suurem õnnetus kui uus kodusõda Põhja-Iirimaal oleks Brüsseli jaoks ELi kaubandustollides erandi lubamine. Viimane lammutaks kogu liidu üht põhiprintsiipi.

Tulles algusse, miks on anglofiilid mures? Kõikidele oma pattudele vaatamata on britid mitmes mõttes olnud ka majakas ning särav linn mäe peal. Pole saladus, et paljudes riikides, endistes kolooniates kaasa arvatud, on teda vaadatud kui stabiilsuse, kodanikumeele ning terve mõistuse kehastust. See on eeskuju, kuidas riigiasju ajada ilma rebestuste ja plahvatusteta. Briti poliitiline süsteem ja nende parlament on mudel, mida – seda valjusti ütlemata – ometi imiteeritakse.

Ja korraga, meie silme all, see süsteem fragmenteerub ja muutub irrelevantseks. Nagu vana vedur, mis aeglustab käiku, laseb tossu välja ning jääb krigisedes seisma. Keda nüüd veel uskuda arenguriikidel, keda «emmata», kas tõesti leebet orjust à la Hiina?

Jutud uuest referendumist kõlavad kahtlaselt. Muidugi peab demokraatial olema võimalus ennast korrigeerida, aga brittide poliitika on pretsedendipõhine. Uus referendum saadab signaali, et ükski referendum pole lõplik, seega on ta mittetõsine. Teiseks pole uue referendumi tulemus kindel, sest paljud hääletaksid nüüd juba trotsist. Kolmandaks pole selge seegi, kuidas sõnastada referendumi põhiküsimus, mida hääletada. Ja last but not least – kas ei tee britid end uue referendumiga maailma silmis natuke naerualuseks?