Eesti ühiskond on lõpuks hakanud välja kasvama etapist, kus kõige olulisem oli edukas karjäär ja hinnalised autod. Nüüd on esikohale tõusmas inimese sisemine heaolu. Tervislik toitumine, liikumine, tasakaalus mõttemaailm, seks – neist esimesed kolm on viimastel aastatel saanud järjepanu rohkem tähelepanu. Kuid viimane – seks – on jäänud tagaplaanile.

Kindlasti kergitavad nii mõnedki lugejad praegu kulmu, ent sellegipoolest jäävad hetkeks selle üle mõtisklema. Ja põhjusega. Täpselt samamoodi kui toitumine ja füüsiline liikumine, on ka seksuaalne rahulolu üks loomulikumaid füüsilisi ja emotsionaalseid vajadusi, mis arusaamatul põhjusel on meie ühiskonnas tabuteema. Samas evivad just täisväärtuslikud kodused suhted võtmerolli selles, et saaksime end hästi tunda oma igapäevategemistes nii tööl kui ka sellest vabal ajal. Kui oleme rahulolematus lähisuhtes, võib see mõranema lüüa kõige säravama karjääri ning optimistlikuma meele, rääkimata stressiga kaasnevatest tervisehädadest.