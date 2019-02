Kirjanik Erik Tohvri kirjutab sellest, kuidas ta on Ivan Orava kaasaegsena näinud Eestis mitut võimu ja valitsejat ega jõua ära imestada, kuidas nüüd, demokraatia tingimustes, on inimeste võimuiha neile lausa lapsikult pähe löönud.

Mõni aeg tagasi, kui Maire Aunaste teatas teleekraanil enne valimisi häbenemata, et tema läheb riigikogusse, tundsin end sügavalt solvatuna, et sellised võimumängud on rahva eest varjatud. Saab ju nii kindlal toonil tehtud avaldust seletada ainult mingi erakonna kindla lubadusega oma võimu kutsutuga jagada, justkui valimised enam ei otsustakski seda, kes pääseb riigikokku ja kes mitte. Jäi mulje, et parlamenti on niisama lihtne astuda kui poodi või WCsse!