Postimees küsis Eestimaa Rohelistelt, miks on rohelised sageli ühtlasi vasakpoolsed. Vastab erakonna Tartu esinumber Marko Kaasik.

Eestis on palju inimesi, kes hoolivad oma maa loodusest kui väärtusest omaette, ega nõustu seda tselluloosiks, põlevkiviõliks või fosforväetiseks vahetama, ükskõik mis jõukuse ja progressi müüt selle juurde käib. See, et ühed neist seavad ühiskonnaelus esiplaanile igaühe otsustusvabaduse, teised aga rahvuse ja traditsiooni, ei muuda vähem tõeliseks kummagi muret looduse ja inimväärse elukeskkonna pärast, mida ründab armutult rahavõim.

Rahvuslikult meelestatud, pereelus ja migratsiooni küsimuses konservatiivset joont järgiv keskkonnaaktivism on nähtus, mis vanas Euroopas tekitab võõristust, aga Eestis ja mujalgi sotsialismijärgses Ida-Euroopas on üsna elujõuline. Arusaamatus ei ole nüüd enam mitte ainult ida ja lääne vahel, vaid ka meie enda ühiskonna sees: vabas ja läänele avatud Eestis üles kasvanud noor põlvkond on valdavalt omaks võtnud eruroopaliku taustsüsteemi ja peab rahvuskeskset mõtteviisi üleolevalt madalalaubaliseks. Peale raha- ja rahvavõimu vahelise konflikti küpseb põlvkondade konflikt.

Ajaloolise pärandi tõttu seostub läänes rahvuslik hoiak teiste maade vallutamise ja loodusressurssidest tühjaks pumpamisega. Tänapäeva konservatiivid püüavad neid aegu tagasi tuua – kasvõi kaudselt, kasvõi retoorikas. Briti tooride sõnum on viimastel aastakümnetel olnud teha kasvõi sammuke lähemale riigi kunagise vägevuse taastamisele. USA vabariiklased püüavad kasvõi kaudselt tugevdada valge inglise keelt kõneleva ameeriklase positsioone, kuigi nüüd enam sellest kõva häälega ei kõnelda.

Eesti rahva kogemus koos mõne Ida-Euroopa saatusekaaslasega on sootuks vastupidine: oleme olnud need, keda alistati, orjastati ja kelle maast pumbati loodusrikkusi välja. Seda ajani, mida suurem osa praegu elavaid Eesti inimesi mäletab veel hästi. Eesti, Läti ja Leedu uus rahvusliikumine, mis juhatas Nõukogude impeeriumi lagunemise sisse, tugines jõuliselt keskkonnaaktivismile, sest äärmine hoolimatus nii füüsilise elukeskkonna kui ka kohaliku kultuuri vastu oli tollele võimule omane. Lääneeuroopalikud keskkonnakaitsemeetmed, kuigi mitte täiuslikud, tähendasid tolles ajas suurt sammu paremuse poole. Venemaa põlisrahvaste rahvusliikumised, püüdes võidelda jätkuva koloniaalpoliitika vastu, ühendavad endas veel orgaanilisemalt rahvusliku ja ökoloogilise, sest teistsugust kultuuritausta kui looduslähedane metsa- ja talukultuur neil rahvastel lihtsalt ei ole! Midagi samasugust toimub ka Amazonase aladel, kus põlisrahvad võitlevad metsade püsimajäämise eest, jõgede tammitamise ja naftapuurimise vastu.

Asi läheb imelikuks siis, kui mõni hiljutine «põlisrahvas» saab endale iseseisva riigi ja koha heaolumaade hulgas – nagu Eesti. Elukeskkonna eest võitlejad ega üldse avatud maailmavaatega eurooplased ei saa «roherahvuslaste» taotlustest aru ja need omakorda ei taju uut olukorda. Oma riik on neile midagi niisugust, mis peaks hoolitsema kõige eest, mis sai kunagi kallilt välja võideldud, ja seda riiki tuleb õrnalt hoida, et ta ikka edasi püsiks. Lääneeurooplasele on selge, et riik on ebatäiuslik masinavärk, millele tuleb vahel ka jalaga tou anda, kui ta kipub kinni kiiluma. Selleks touks sobivad nii kohtuasjad, massimeeleavaldused kui ka protestiaktsioonid seaduslikkuse piiril. Armastust riigi vastu käsitletakse vaata et fašismina ja tänapäeval on see pead tõstva rahvusradikaalsuse pärusmaa. Need ettekujutused on kinnistunud 20. sajandi ajalooliste õppetundide, impeeriumite kokkuvarisemise ja järgnenud natsismi-frankoismi mädasohu eksimise tagajärjel. Teiselt poolt kaldutakse Ida-Euroopas käsitlema kriitilist hoiakut rahvusriigi suhtes ülemäärase vasakpoolsuse ilminguna.

Rahvuskultuuridel, kohalikel kultuuridel ja subkultuuridel on oma koht üleilmses võrgustikus oma kodukoha looduse hoidjana ning elamiskõlbliku keskkonna eest seisjana.

Pinged saavad laheneda vaid siis, kui võtame omaks, et kõik maailma rahvad ja kogukonnad on rohkem või vähem hädas nende ühiselu lammutava tarbimiskultuuri ja üleilmse äriga. Rahvuskultuuridel, kohalikel kultuuridel ja subkultuuridel on oma koht üleilmses võrgustikus oma kodukoha looduse hoidjana ning elamiskõlbliku keskkonna eest seisjana. Kui majandusliku edenemise ettekujutuse taha varjuv globaalne ahnus käivitab sõjad, kliimamuutuse ja reostuse, mille eest miljonid inimesed põgenevad, siis tuleb loomulikult aidata nendel inimestel ellu jääda siin ja praegu. Aga samavõrd on vaja ka muuta maailmamajanduse toimimist nii, et ühed ei pea enam teiste ahnuse all kannatama.