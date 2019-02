Eile Tartus toimunud teabepäeval «Keskealise mehe kriis nüüdisaja Eestis» osalenud tõdesid, et kui arenenud riikides põevad infarkti vanemad inimesed, siis Eestis on kardioloogiaosakondades ravil keskealised mehed. Vanusegrupis 50–54 aastat on meeste infarkti suremus Eestis umbes viis korda suurem kui Rootsis, ka naiste hulgas on vahe päris suur, ütles südamearst Margus Viigimaa.