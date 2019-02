Klikid, laigid, jälgijad ja vaatamiste arv. Need sotsiaalmeedia nähtused on saanud nüüdisinimese määrajaks. Sellest sõltub tema mõjukus, see määratleb tema sõpruskonna. Mida rohkem ta suudab tähelepanu tõmmata, seda olulisem ta on – pole vahet, millega ta tähelepanu tõmbab, oluline on klikkide arv.