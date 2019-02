Soovitame tänasest lehest lugeda Sven Sakkovi artiklit «Talv on tulekul» ning Igor Kopõtini ülevaadet «Kes kaitseb Eestit?». Esimene neist analüüsib muutunud rahvusvahelist keskkonda ja ohte ning teine Eesti erakondade valimisprogrammide kaitsepoliitika osa. Üksiti on täna põhjust jälgida välispoliitika arutelu riigikogus.

Eestil on vaja juurde mõlemat: nii diplomaatilist võimekust kui ka tulejõudu. Jäädes praeguse kulutaseme juurde, ei ole võimalik arendada uusi sõjalisi võimeid. Vaja on tahet ning ka meelekindlust öelda «ei» muudele ahvatlevatele kulutustele – riigimehelik poliitika ei ole nannipunnide ja nahahoidjate töö.

Kui kellelegi tundub, et see praeguseks konsensuseks kujunenud kaitsekulutuste tase on saavutatud kuidagi iseenesest, ilma sihikindla poliitilise tahteta, siis ta kahtlemata eksib. Hoolimata sellest, et kogu läänemaailmas oleks kõigil pidanud olema värskelt meeles, kuidas Venemaa ründas 2008. aasta suvel Gruusiat, ei väljendunud õppetund kaitse-eelarvetes. Arvudest näeme, et nii NATO Euroopa liitlaste juures kui Põhja-Ameerikas jätkus kaitsekulutuste osakaalu langus kuni 2015. aastani.