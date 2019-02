Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on kahtlusteta paremkonservatiivne erakond, mis seisab ettevõtlusvabaduse eest. Samas ei tähenda parempoolsus seda, et ühiskonna nõrgemad osalised peaks jääma tähelepanu ja abita. Inimväärne pension, sotsiaalsüsteem, erivajadustega inimeste aitamine või iga inimese ligipääs arstiabile ei ole parem- või vasakpoolne küsimus. See on ühiskonna küsimus.