Sihtasutuse Archimedes juhatuse liige Hanno Tomberg näitab, et võõrkeelsete õppekavade osakaal ei ole kõrgkoolides ohtlikult suur ning kõrghariduse rahvusvahelistumine pole oht, vaid võimalus.

Mind ajendas sulge haarama professor Martin Ehala ettekanne konverentsil «Eesti riigikeele sada aastat», mille autor avaldas ka 1. veebruari Postimehes.

Tartu Ülikooli professor kasutas ettekandes väljendeid, mis hirmutavad ja viivad lugeja mõttele, et ingliskeelse õppe pealetung on hetkel Eesti suurim vaenlane. Viimast on Postimees võimendanud ka rubriigis «Meie Eesti».

Kuidas mõista Ehala väidet, et meil toimub «hääletu alistumine ideoloogilisel rindel», kui lubame eestikeelsete õppekavade kõrval ülikoolides järjest rohkem ka ingliskeelsete õppekavade avamist? Esiteks on «hääletul alistumisel» eestlaste jaoks selge ja iseseisvuse kaotamisega seonduv tähendus, mistõttu ei taha me iial 1940ndate aastate kordumist. Samas sildistatakse selle väljendiga meie kõrgkoolide õppekavade kujundajaid ja õppeasutusi, mis on ebaõiglane. Enne valimisi loevad aga tugevad kujundid ja sellele autor ka teadlikult rõhub.

Kuidas on lood täna kõrghariduses ja kas ingliskeelsete õppekavade arv Eesti kõrgkoolides (sh eraõiguslikes ja rakenduskõrgkoolides) on tõepoolest ohtlikult suureks kasvanud? Eesti hariduse infosüsteemi EHIS järgi toimus 2017/2018. õppeaastal Eesti kõrgkoolides esimesel kahel astmel bakalaureuse- ja magistriõppes (sh integreeritud õppes) õppetöö 673 õppekaval, millest 551 olid eesti õppekeelega, 104 inglise keeles ja 18 vene keeles. Vastuvõtt toimus samal õppeaastal 470 õppekavale, millest 80 protsenti oli eestikeelsed, 17 ingliskeelsed ja kolm protsenti venekeelsed.

Kuue avalik-õigusliku ülikooli kohta saab teha võrdluse ka käesoleva õppeaasta kohta õppekavade alusel, millele toimus vastuvõtt läinud sügisel. Kõige suurem on ingliskeelsete erialade arv Tartu Ülikoolis, kus 125 õppekavast on 24 ingliskeelsed, ja Tallinna Tehnikaülikoolis, 72 õppekavast 21 ingliskeelsed. Seejuures on bakalaureuseõppes Tartus ainult kolm ja TTÜs neli õppekava inglise keeles. Kokku toimus avalik-õiguslikes ülikoolides 2018. aasta sügisel vastuvõtt 380 õppekavale, millest koguni 306 olid eestikeelsed. Seega moodustas ingliskeelsete õppekavade osakaal avalik-õiguslike ülikoolide esimese ja teise astme õppekavadest keskmiselt 19,5 protsenti.

Eestis on igal ülikooliastujal võimalik leida endale sobiv õppekava eesti keeles.

Kuidas hinnata seda, kui Eesti ülikoolides on esimesel kahel astmel üks viiest õppekavast inglise keeles, bakalaureuseõppes üks kümnest inglise keeles? See tähendab, et Eestis on igal ülikooliastujal võimalik leida endale sobiv õppekava eesti keeles. Magistriõppes on suhe küll veidi enam kui kaks eestikeelset õppekava ühe ingliskeelse vastu, kuid põhjustest on korduvalt kirjutatud – eesmärgiks on korvata üliõpilaste vähesust ja aidata tugeva teaduspotentsiaaliga erialasid elus hoida. Samuti esineb teatud õppekavade osas nii välis- kui sisenõudlust (näiteks IT-sektori tööjõuvajadused).

Peatselt Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuris (EKKA) valmivas välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise temaatilises hindamises on kirjas, et välisüliõpilaste hulgas on väljalangemine väiksem kui eestikeelsete õppurite seas (HaridusSilma andmetel vastavalt 9 ja 14 protsenti), nende motivatsioon õppida on suurem ja üldjuhul on nad õppekavadega rahul. Samas toob hindamine välja, et Eesti kõrgkoolid ei tunneta vajadust koolitada rahvusvahelistel õppekavadel tööjõudu Eesti turule ja välistudengitel on Eestis raske praktikakohti saada.

Viimasele aitaks kindlasti kaasa eesti keele oskus ja selle õpetamine ülikoolis. Archimedes otsib selleks võimalusi ka toetusprogrammide kaudu ning on välja pakkunud võimaluse välisõppejõudude ja -tudengite eesti keele taseme tõstmiseks, et nad omandaksid keeleoskuse vähemalt tasemel B2.

Ülikoolides on ka positiivseid näiteid, näiteks IT-erialade lõpetajatest leiab ülikoolide hinnangul 80 protsenti töö Eestis ja TTÜ lõpetajatest sooviks sama suur protsent leida endale töökoha just Eestis. Selle nimel tulekski rohkem tööd teha ja ülikoolide õppekavade koostamisel sellega arvestada, et paremini integreerida välisüliõpilasi.

Keeldude asemele peaksime pakkuma võimalust.

Kuulakem ka tudengite endi arvamusi. Hiljutises ERRi saates «Suud puhtaks» kinnitas Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindaja, et koos rahvusvaheliste tudengitega õppimine on laiendanud Eesti tudengite silmaringi ja andnud uusi teadmisi, mida omakeskis õppides ei oleks võimalik saavutada. Viimast kinnitab ka eelmainitud EKKA hindamine, kus kinnitatakse, et välisüliõpilaste osalemine õppetöös tõstab diskussiooni taset ja õppetöö kvaliteeti. Sama kinnitasid ka õppejõud, kelle sõnul on samas suurim väljakutse tulla toime eri akadeemilise haridustaustaga tudengitega. Viimane tuleneb tudengite koduriikide haridussüsteemide erinevusest.