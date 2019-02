Tartu Ülikooli eesti keele professor Birute Klaas-Lang vaatab, milline roll on eesti keelel erakondade valimisprogrammides.

Olen vaadanud kõigi riigikogu valimistel kandideerivate erakondade programme ja püüan välja noppida need olulised keeleteemad, mis erutavad erakondi ja mis erakondade arvates peaks erutama valijat.

Kolm erakonda jäävad sisulistel põhjustel analüüsist kõrvale. Nimelt ei pööra Elurikkuse Erakond keeleteemadele üldse tähelepanu. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei programmist leiame tõdemuse, et «Partei peab keeleoskust inimese isiklikuks asjaks». Mõnevõrra rohkem leiame keeletemaatikat Eestimaa Roheliste programmis, kus tuuakse näiteks välja, et «eesti ja võõrkeelte õpet tuleb lasteaias laiendada». Suur pettumus oli, et Elurikkuse Erakonna igati sümpaatne nutika maheriigi visioon ei pööranud tähelepanu eesti keele rollile.