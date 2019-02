Kui enamasti on kombeks enne valimisi halada, et sedakorda on kampaania kõigi aegade räpaseim ja võitlus koledaim, siis nüüd on valimiseelne aeg silmatorkavalt igav. Mingeid tõelisi vastuolusid justkui ei olegi.

Kui kampaania alguses püüdis Kaja Kallas igal võimalikul juhul Jüri Ratast kannast naksata, siis nüüd on ta sellest loobunud: Rattal on nimelt täiesti tundetud kamassid, neid näksa palju tahad, tulemus on null. Keskerakond on nautinud võimupositsiooni ja head majanduslikku fooni valimiseelisena täiel rinnal. Eesti 200 plakatikampaania seatud eesmärke ei täitnud: kõik parteid on täpselt samades kaevikutes nagu enne, sisulist diskussiooni pole. Isamaa teise samba lammutamine kipub ära vajuma – see on ehk ainus teema, kus sisulised argumendid on sambasakutajate indu maha võtnud. Sotsid hoiduvad EKREga sõnasõda pidamast, sest saavad hästi aru, et selles mängus on neil ainult kaotada. EKRE lärmab siin ja seal, aga peale andunud toetajaskonna ei eruta nende kisa enam eriti kedagi.