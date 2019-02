Eestimaa Ühendatud Vasakpartei on ainuke tõeliselt edukas partei. Muidugi on meie edu tagasihoidlik. Aga meie tugevus on läheduses inimestele. Seetõttu on meil potentsiaal saada kõige võimsamaks poliitiliseks jõuks ja saada enamiku valijate toetust. Loetlen mõningaid põhjuseid.