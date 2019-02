Keskerakond ja Reformierakond saatsid valimisdebatti endised sotsiaalministrid Jaak Aabi ja Taavi Rõivase. Viimane viskas õhku väite, et enam kui kahe aastaga valitsuse eesotsas ei ole Keskerakond oma neli aastat vanadest pensionärideteemalistest lubadustest täitnud ühtegi, Reformierakond sai aga lühema ajaga enamiku lubadustest täidetud.

Enam-vähem nii ongi. Rõivas natuke ilustas oma erakonna saavutusi, aga nende lubadusi oli ka vähem ja keerulisem hinnata. Aab aga leidis, et Rõivase valitsus jättis nii palju tegemata, et peaminister Jüri Ratas ei ole kõike jõudnud. Rõivas arvas, et peale maksukaose ja tasuta transpordi pole praegune valitsus midagi teinud.