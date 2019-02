Justkui kulutulena on levinud uudis, et McDonald's kaotas Euroopa Liidus ainuõiguse kasutada enda kaubamärki Big Mac ning nüüdsest võib igaüks sellenimelisi burgereid ise tegema ning müüma hakata. Mis õiguslikult niivõrd kummalise tagajärjeni viis ja kas see ongi lõplik tõde, kirjutab advokaadibüroo LEXTAL advokaat Henri Ratnik.

Big Mac on kaubamärk. Kaubamärke kasutavad ettevõtted ühe kauba või teenuse eristamiseks teistest kaupadest või teenustest. Õigus kaitseb kaubamärke, mis on piisavalt eripärased ja üldjuhul kaubamärk registreeritakse. Sealjuures kehtib kaubamärgi õiguskaitse vaid kindlate toodete või teenuste klassides, kus see registreeritakse. Näiteks on kaubamärk «e-selver» registreeritud konkreetses klassis, mis hõlmab reklaami, jae- ja hulgimüüki jne, aga mitte teistes klassides.