Alkoholi äkkvõõrutusnähtudesse suremise risk on väga tõsine ja väga kõrge, kirjutab Lancasteri Ülikooli vanemlektor ja kliinilise anatoomia õppekeskuse juht Adam Taylor veebiväljaandes The Conversation .

Nende tõsiste terviseohtudega arvestades pole üllatav, et paljud sõltlased üritavad alkoholi tarbimisest loobuda. Ent kui seda ei tehta õigesti , võib alkoholivõõrutus ise põhjustada kohutavaid terviserikkeid, koguni surma.

Ellujäämiseks kohastub inimkeha pikaajaliste muutustega. Üheks selliseks näiteks on kurgumandlipõletik ehk angiin, mille puhul ahenevad südant varustavad veresooned. Vaatlusandmetest järeldub, et angiinihaigete seisund võib tasahilju paremaks muutuda ja organism vähenenud verevarustusega kohaneda, kasvatades juurde uusi veresooni.

Alkohol pärsib teatud neurotransmitterite teket, mis on närvirakkude-vahelist teavet edastavad keemilised virgatsained. Aja jooksul kohandub keha pidevalt kõrge alkoholikogusega, luues rohkem virgatsaineid ja nende retseptoreid – närvirakkude pinnal paiknevaid proteiine, millele virgatsained kinnituvad.

Kui alkoholist sõltuvuses olevad inimesed äkitselt joomise maha jätavad, järgneb virgatsainete puhang, mis on keha enda vajadustest tunduvalt suurem. See puhang seletab paljusid äkilise võõrutuse sümptomeid nagu higistamine, südamepekslemine, rahutus ja ärevustunne.

Alkoholi äkiline ärajätmine võib põhjustada surmavaid arütmiaid ehk südame rütmihäireid, mille puhul muutuvad südamelöögid nii korrapäratuks, et süda seiskub. See keerukas bioloogiline protsess tuleneb tõigast, et alkohol häirib tasakaalu pidurdusvirgatsaine GABA ja erutusvirgatsaine glutamaadi vahel.