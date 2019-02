Kohati valitseks nagu soovunelm, et meie ühiskond on sile ning ei ole erineva sotsiaalse staatuse, emakeele või väärtushinnangutega inimesi. Pead tõstab hirm, et erinevuse nimetamine kutsub selle võluväel esile, kirjutab politoloog Martin Mölder.

Erakondade valimiskampaaniad on suuresti kujundatud erinevusi ignoreerima. Eriti just valimisprogrammide perspektiivist, mis on pikad administratiivsete lubaduste loetelud, sõnastatud ja vormistatud nii, et võimalikult palju inimesi nendega nõus oleks. Selline lähenemine taandab pildilt sotsiaalsed erinevused ja lõhed ning häda sellele, kes neid nimetada või meelde tuletada julgeb