Kui president Kersti Kaljulaid tahab osaleda Antarktika ekspeditsioonis, peab ta arvestama, et see oleks siiski suur julgeolekurisk Eestile, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.

Kuulus Venemaa kirjanik, kunstnik, rändur ja õigeusukiriku vaimulik Fjodor Konjuhhov on sooritanud viis ümbermaailmareisi, seilas 17 korda üle Atlandi ookeani (üks kord aerupaadiga), lendas õhupalliga, ronis seitsmele maailmatipule, käis üksi nii lõuna- kui ka põhjapoolusel, olles ordenitekandja ja Guinessi raamatus kirjas. James Cameronilt nõudis ta isiklikult batüskaafi, et sukelduda Mariaani sügavikku: «Anna batüskaaf! Me maksame!» Kuid režissöör keeldus.

Kui tuli uudis sellest, et president Kersti Kaljulaid võib võtta osa Antarktika ekspeditsioonist, oli opositsiooni esimene reageering samuti elutruu: kes maksab? Ettevõtmise taga on meie eesti Konjuhhov Tiit Pruuli, kes tema enda sõnul on «suhelnud vabamüürlastega üle ilma» ja oli «viimane eestlane, kellele Soome vennad 1994 omistasid meistermüürlase astme» (Tiit Pruuli «Vabamüürlik maailm», PM 5.03.2013). Kas lugupeetud ettevõtja suhtleb vabamüürlastega üle ilma sellepärast, et nii palju reisib, või reisib nii palju, et nendega suhelda, on tema isiklik asi. Kuid ei kõigi maade proletaarlased ega ka kõigi maade vabamüürlased pole mingi filatelistide selts.