Armeenial, Aserbaidžaanil, Gruusial, Moldoval, Ukrainal ja Valgevenel on ühesugune minevik ja probleemne olevik, täiuslikku demokraatiat pole neis üheski, kuid soov joosta või vähemalt piiluda Euroopa poole on neil kõigil. Just tänu idapartnerlusele, mille üks eestvedaja on Eesti, on Gruusia, Moldova ja Ukraina saanud viisavabaduse ja vabakaubanduslepped Euroopa Liiduga.