Küsimusele, mida tuleb pidada eesti rahva suhtes praegusel ajal kõige tähtsamaks, vastas Uluots: «Minu arusaamise järgi on käimas olev teine maailmasõda eesti rahva kohta praegusel ajal kõige tähtsam sündmus.» Edasi Ringhäälingu esindaja esitas küsimuse: «Miks peate seda sündmust praegu kõige tähtsamaks?» «Sellepärast, et sõjasündmuste käigust ja tulemustest sõltub eesti rahva lähem ja kaugem tulevik ning eriti just olevik,» vastas professor Jüri Uluots.

«Miks peate sõda just eesti rahva oleviku kohta tähtsaks?» Professor Uluots vastas: «Sellepärast, et sõjasündmustik ei seisa enam Eesti maa-alast kaugel, vaid ulatub uuesti Eesti piiridesse. Kui bolshevistlikul Venel läheb korda veel kaugemale Eesti pinnale tungida, siis praeguses idas tarvitatava sõjapidamisviisi järgi on teada, mis sünnib. Kogu Eesti maa-ala talud ja külad, alevid ja linnad põletatakse ning rahvas hävitatakse või viiakse võõrastesse maadesse asumisele.» «Nõnda teie peate siis praegust olukorda eesti rahvale äärmiselt tõsiseks?» «Jah, üheks kõige tõsisemaks, mis eesti rahva ajaloos üldse on olnud. Eesti rahva elu ja surma küsimus on otsustamisel,» vastas küsitletav.