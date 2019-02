Ehkki kaotanud osa algsest poliitilisest teravusest, on see kümnendi jooksul omandanud soliidse praktilise koostöö mastaabid. On selge, et stabiilsuse ja heaolu kasv Euroopa Liidu piiride taga on ka ühendusele vajalik. Eesti on idapartnerluse riikide tugev toetaja. Meie panus naabrusriikide arengusse on märksa kaalukam, kui meie suurus eeldaks.