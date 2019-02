Elektriauto Tesla. FOTO: SCANPIX

Välisõhu probleemid linnades ja fossiilkütusel põhineva transpordiga kaasnevate tervisemõjude teadvustamine on muutmas auto kasutamise harjumusi. Eelkõige on muutusi põhjustanud tehnoloogilised arengud elektriautonduses. Seetõttu on paslik uurida, kuidas võib elektriautode levik mõjutada Euroopa autotööstuse tulevikku, kirjutab Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane.

Võimalike mõjude kirjeldamisel tuleks esmalt mõelda autotööstusele laiemas tähenduses. See on sektor, kus on väga pikad tarneahelad ja mis on tihedalt seotud teiste majandusharudega. Peale mootorsõidukite ja nende osade tootmise tegeldakse ka hoolduse ja remondiga, autokütuste ja -osade müügiga, rendi ja liisinguga jne. Brüsseli mõttekoda Bruegel on oma hiljuti avaldatud ülevaates hinnanud, et seotud tegevusvaldkondi arvesse võttes luuakse Euroopa riikide autotööstuses keskmiselt üle kuue protsendi lisandväärtusest ja mitmes riigis (nt Slovakkia, Tšehhi, Ungari, Saksamaa) isegi üle 10 protsendi.