Üha rohkem noori jagab end kooli ja töö vahel, mis koolide poolt vaadates segab õppetööd väga. Kas üks põhjus, miks noored soovivad kiiresti iseseisvuda ja endale lisaraha teenida, võib olla see, et liiga vanalt käiakse veel üldhariduskoolis?

Noored on vähe informeeritud sellest, et kutsekeskharidust saab omandada enam kui poolesajal erialal. HTMis koostatud tabelist on näha kõik õppekavad, kuhu on kahel viimasel aastal õppima võetud. Kutsekeskhariduse omandamise võimalust pakutakse 26 kutsekoolis ja kõigis maakondades peale Hiiumaa