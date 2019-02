Kiivalt hoiti saladuses aktsia müügipakkumise hinnavahemikku. Prognoositi 65–75 krooni ja võimalikku ülemärkimist, hilisemaks müügihinnaks loodeti kujunevat umbes 100 krooni. 24. jaanuaril teatas müüki korraldanud teede- ja sideministeerium ametliku aktsiate pakkumise hinna, mis jäi 67– 85 krooni vahele aktsia eest. Müüki läks kokku 10-kroonise nominaalväärtusega 36,015 miljonit Eesti Telekomi aktsiat. 25. jaanuaril alanud märkimisperiood kestis kaks nädalat. 9. veebruarini oli see avatud kõigile inverteerimishuvilistele Eestis ja suurinvestoritele lääneriikides.

Aktsiate ostu eelisseisus olid Eesti Telefoni senised partnerid Sonera OY Soomest ja Telia AB Rootsist. Eelist pakuti Eesti Telekomi ja selle tütarfirmade töötajatele, kui igaühele neist garanteeriti 20 000 krooni eest aktsiaid. Eestis said need, kellel olid väärtpaberikontod, märkida Eesti Telekomi aktsiaid Hansapangas, Ühispangas, Optiva pangas ja Krediidipangas, ning teha seda kahel moel: kas kindlale summale, mille eest aktsiaid ostetakse, või koguse peale. Viimasel juhul märgiti ära aktsia maksimumhind, mille eest veel osta sooviti. Eesti investorile tagati aktsiaid 7500 krooni eest. Võis ka enam pakkuda, kuid vaid see summa oli Eesti investeerijale garanteeritud.