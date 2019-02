1994. aastal tapeti Rwandas 100 päevaga miljon inimest. See teeb 10 000 inimest päevas. Tapeti naisi, lapsi, vanureid. Midagi sellist on raske ette kujutada, seda enam, et see kõik ei leidnud aset mitte millalgi väga-väga ammu, vaid meie eluajal, kõigest 20 aastat tagasi. Erinevalt Euroopas aset leidnud tapatalgutest ei tea paljud Rwanda genotsiidist, hoolimata sellest, et ohvrite arv on enneolematu. Lihtsalt see, mis Aafrikas toimub, ei huvita tegelikult mitte kedagi. Ka see, et hutud kavatsevad tutsid täielikult hävitada, oli varem teada, ent ameeriklased ega eurooplased ei sekkunud. Kui sekkumiseks mitte lugeda oma kodanike evakueerimist Rwandast. Tänu sellele õnnestus lõpuks põgeneda ka Valens Maniragenal.