Rahvusvaheline arstide üldsus on loobunud pidamast transseksuaalsust haiguseks: rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni psüühikahäirete nimekirjast on kadunud diagnoos «transseksuaalsus». See on oluline muutus, ent ei taga automaatselt, et asjad lähevad paremuse poole. Arvamustoimetaja Taavi Minnik vestles Anastassia Kristel Domaniga sellest, kuidas on elada transseksuaalina.