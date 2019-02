Helle Kullerkupp tegi head tööd kogu saate jooksul pildis püsimisega. Selle jaoks oli talle suureks abiks EKRE võrdlemisi hästi teistest erakondadest eristuvad ideed nagu näiteks sund võõrutuskeskuste rajamine või lastega perede tulumaksulangetus. Tema suurimaks komistuskiviks jäi lubaduste rahastusallikatest rääkimine. Saatejuhi küsimuse peale mainit katteallikatena näiteks Rail Balticule, LGBT teemadele ja rahvusvaheliste organisatsioonidele kuluva rahastuse lõpetamist. Need summad on aga pigem väiksemad kui EKRE valimislubaduste maksumus ja seda tõid välja ka debati teises pooles ülejäänud erakondade esindajad. Kindlasti oleks tulnud antud kommentaaridele jõulisemalt reageerida.

Pikaajalise puuetega inimeste esindajana suutis Tiia Sihver debatti tuua omapärase vaatepunkti ja isiklikke kogemusi. Ta tõstatas edukalt puuetega inimeste temaatika ja nende probleemid, näiteks iga 5 aasta järelt töövõime uuesti hindamise vajaduse ja selle, et sageli on teenuste kättesaadavus märksa olulisem probleem kui olemasolevate toetuste puudus. Eesti 200 esindaja rääkis kaasa ka teistel saate teemadel, kuid nende puhul ei olnud tema esitus sama meeldejääv. Rohkem oleks oodanud selgitust Eesti 200 ideele koondada üheks erinevaid riiklike ameteid ja mainimata oleks võinud jätta saatekülalise ettevalmistuse puudumise lastetoetuste teemadel.

Keskerakond on valitsuse juhtiva erakonnana teledebattides mõneti keerulises olukorras. Riigi juhtrolli omades on keeruline lubada vastanduda senisele poliitikale ja lubada suuri muudatusi. Seetõttu on keskerakonna poliitika ja lubadused kindlasti vähem värvikad kui näiteks opositsioonis oleva EKRE ja Eestimaa ROheliste lubadused. Antud kontekstis muutub oluliseks enda sõnavõttudele tähelepanu tõmbamine ja 8 kandidaadi seast ei suutnud Jaak Aab oma rahuliku maneeriga välja paista. Debati teises pooles oli tema esitus parem kui algul ja näiteks Taavi Rõivasega vastandumine aitas teda enam pildil hoida.