Nii-öelda teaduspõhise meditsiini autoriteet on surve all. Selle asemele ja kõrvale ilmuvad üha uued alternatiivipakkujad alates MMSi ja TRSi joojatest kuni kristallide ja inglite väe jutlustajateni. Sest noh, teate ju küll, need valgetes kitlites arstid on kõik ravimitööstuse palgal!