Esimene asi, mille poolest Elurikkuse Erakond (ERE) tõesti kõigist teistest erakondadest enneolematuna eristub, on selle sisemine ülesehitus. ERE olulisemad otsused sünnivad liikmete hääletamisega vastavas elektroonilises keskkonnas. ERE toimib alt üles, oma liikmete tahte kohaselt. Erinevalt tüüpilistest Eesti erakondadest, mille juhtimine toimib ülalt alla, lähtudes pisikeste tagatubade või üksikisikute huvidest ja uitmõtteist. Kuigi paljud erakonnad on nüüd pidanud vajalikuks hakata kõnelema otsedemokraatiast, on ERE ainus erakond, kus otsedemokraatia ka tegelikult toimib. Olekski raske kujutleda, kuis saaks sisemiselt täiesti ebademokraatlik erakond siiralt tegutseda demokraatia arengu ja rahva arvamusega arvestamise nimel. Samas teame, et Eesti ühiskonda on kõige enam lõhestamas just rahvale täiesti arusaamatud otsused. Neid tehakse parteide tagatubades, lähtudes pagan teab millest, mitte valimistel kodanikele antud lubadustest, rahva ühistahtest või konkreetse partei liikmeskonna nägemusest.