Tartu Ülikooli tervishoiukorralduse professor Raul-Allan Kiivet analüüsis valimisprogrammide tervishoiupoliitika osa ning noppis välja need laused, mis valitsust kokku pannes kõige rohkem tähelepanu võiksid saada. Kahjuks ei luba keegi tervishoiule rohkem raha, et unistusi täita saaks.

Erakondadeülene mantra järjekordade likvideerimisest arstiabis on ühelt poolt niivõrd ilus ja suur idee, et väärib eraldi käsitlemist. Ja samas nii aegumatu ja kättesaamatu, et selle lubamisest ei pääse ükski tulevane valitsus ei käesoleval aastal ega kaugemas tulevikus.