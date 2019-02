Kuidas teisiti seletada, et nüüdseks juba vähem kui kuu enne valimisi on raske aru saada, milleks poliitikud valijailt üldse mandaati küsivad.

Nagu me erakondlaste jutust teame, siis Toompeale lihtsalt tiksuma ei taha keegi minna. Võimumäele pääs olevat pelk vahend, et viia ellu rahva enamuse tahe, ja kui mahti üle jääb, siis pisut ka vähemuse tahtest.

Küsimus, mida rahvas tahab, painab neil päevil paljusid, sest kes sellest kõige täpsemalt aru saab, võidab mõistagi valimised. Rahvaga on aga paraku see jama, et tema tahtmistest on raske aru saada, rahva soovid on vastuolulised ja segased.