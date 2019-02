Äsja alanud kollase maasea aasta peaks traditsioonide kohaselt tähendama kahe jalaga maa peal olemist, raha, aga ka elunaudingute võimalusi. Rõõm oli näha, et paari päeva eest Tallinnasse Vabaduse väljakule oli tulnud Hiina uut aastat tähistama nii palju inimesi. Siia jõudnud Hiina artistid olid Tallinna ja Pekingi vahelise koostöö reaalsed esindajad. Vaatame uue aasta puhul meiegi Tallinna ja Eesti seisukohalt Hiina poole.

Sea aastale iseloomulikke elunaudinguid lubaks justkui Hiina riigi juubeliaasta. Hiina Rahvavabariik tähistab tänavu 70. juubelit. Juubilar on heas seisus ja uudishimulik. Donald Trumpi muutliku lähenemise kõrval mõjuvad hiinlased rahulikena ja nende käitumine maailmas on suhteliselt ennustatav. Ja paistab, et hiinlased, olles kahe jalaga maas, kasutavad ära seda võrdlust üha enam enda hüveks.