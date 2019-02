Nagu horoskoobid, nii ütleb Marek Strandberg erakondade programmide keskkonna osade kohta. Terviklikku, maailma tegelikkusega kokku minevat plaani ei paista ühestki, küll on neis isetäituvaid ennustusi, kõigile meeldida tahtmist ja lihtsalt sõnavahtu.

Erakondade programmid ja valimisloosungid pole arvatavalt mõeldudki olema kooskõlalised tekstid. Nende asi on luua muljet.

Esmalt globaalsetest muutustest. Võtame vaatluse alla autotööstuse. Paradoksaalsel moel oli Volkswageni fond see, mis rahastas 1972. aastal Rooma Klubi ilmutatud «Kasvu piire» (see viis 1992. a Rio leppeni ja 1997. a Kyoto leppeni). Tegemist on ühe maailma suurima teadusrahastuse erafondiga.