Ameerika Ühendriigid peavad Eestit üheks oma lähimatest partneritest ja sõpradest. 1991. aastal tunnustasime uhkelt teie taasiseseisvumist ja eelmise aasta veebruaris seisime teiega kõrvuti Vabaduse väljakul, et tähistada saja aasta juubelit. USA valitsuse kõrgeimatel positsioonidel olevad isikud – alates tollasest esindajatekoja spiikrist Paul Ryanist kuni asepresident Pence’ini – on käinud Tallinnas, et kinnitada meie jätkuvat raudkindlat pühendumust Eestile.

Ameerika Ühendriigid ja Eesti on liitlased – me oleme samadel seisukohtadel mitmes olulises riiklikus küsimuses, samuti pole me kumbki loonud illusioone Venemaa kavatsuste osas. Nord Stream 2 projekt on siinkohal selgeks näiteks. Kuigi avalikult üritatakse seda näidata kui majanduslikult kasulikku ettevõtmist, on projekti tegelikud eesmärgid selgelt poliitilised. Nord Stream 2 on Venemaa valitsuse katse suurendada kontrolli Euroopa liitlaste ja partnerite energiavarude üle ning jätkata Ukraina iseseisvuse ja territoriaalse ühtsuse õõnestamist.