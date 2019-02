Niisiis. Eesti 200 on tõepoolest öelnud, et tahame tuua poliitikasse pikema vaate kui üks valimistsükkel. Meie valimisprogramm annab lisaks järgnevate aastate tegevuskavale visiooni Eestist aastani 2035. Selles mõttes on tõesti tegemist eristuva valimisprogrammiga. Tavapäraselt erakonnad ei vaeva ennast tulevikuga, mis jääb neljast aastast kaugemale. Soovitan kindlasti seda 106- ehekülje pikkust dokumenti lugeda. Esimene oluline erinevus Stalini, Hruštšovi ja Brežnevi plaanist on see, et selle pole kirjutanud mitte partei, vaid Eesti 200 inimesed. Hea näide on meie majandusprogramm, mille koostamisel osales üle 50 ettevõtja. See on esimene majandusprogramm, mille ettevõtjad on koostanud ettevõtjatele.