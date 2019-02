Madis Iganõmm. FOTO: Erakogu

Eesti usk ei ole ei maausk ega kristlus või mõni muu siia saabunud usk. Eesti usk on usk Eesti riiki, kirjutab Elurikkuse Erakonna ridades riigikokku kandideeriv taarausuliste ja maausuliste maavalla koja vanem Madis Iganõmm.

Usu küsimused on inimestele olulised ja need on saatnud meid aegade algusest peale. Soov oma elu seletamatute jõududega mõjutada on olnud tavapärane ja ilmselt seda algselt usuks ei nimetatudki. Aja jooksul arusaam sellest muutus ning usu mõiste hakkas sobima suurepäraselt ka sõjavankrite ette. Hävimisehirmus olid terved rahvad sunnitud alistumise märgiks omaks võtma ühe või teise võõra usu. Nii juhtus ka meie rahvaga. Aga see ei tähendanud veel oma usu unustamist. Iseseisvumisajani välja jätkati varjatult vanade tavade ja kommete järgimist.

See kultuur on ka täna elus ja üha enam meie inimesi tunnetavad oma seotust tuhandeid aastaid meie rahvale omase rahumeelse usuga, mis hingestab loodust ja toob tasakaalu.

Meile on olnud omane lugupidavalt suhtuda kõikidesse uskudesse, ka nendesse, kelle arusaamad on meie omadest erinevad.

Oleme seisukohal, et meie maal on kõikidel ruumi oma heatahtlikuks usutegevuseks. Inimesed saavad siin uskuda just seda, mis on nendele südamelähedane, mida nad mõistavad, olgu see pärit või teisest maailma otsast. Seejuures on üheselt taunitav, kui keegi kõrvalt võtab avalikult väljendada oma usu üleolekut teise inimese usu, tema siira tunde üle.

Selles kontekstis tekitas küsimusi, et Eesti Kirikute Nõukogu kuulutas nelipühil välja teema-aasta Eesti usk, mis kestab veel tänavu 1. detsembrini. Selle raames on korraldatud mitmeid kokkusaamisi, arutelusid ja kirjutatud hulk artikleid. Kõikide nende ettevõtmistega püüti jätta mulje, et kristlus on ainuvõimalik Eesti riigi ja rahva usk.

Tagantjärele tundub ühe võimalusena küll, et riigi juubeliaastat Eesti usu aastaks nimetades taheti kergemini valitsuse lisaraha omandireformi rea pealt kätte saada. Eesti usu sündmuste käiku ja sisu jälgides võis täheldada veel ka hoiakut, et tänase avatud maailma muudele usuliikumistele meie maal ruumi ei ole.

Avatud maailmale oleks mõistetav, et kõik, kes panustavad ühtemoodi meie ühiskonna ja kultuuri arengusse, on siia teretulnud. Riiklikult koheldakse kõiki usuvoolusid võrdsetel alustel. Ükski usk ei saa olla teistest parem ega halvem või tähtsam ega vajalikum.

Meil ei saa olla riigiusku ka varjatud kujul ja selle kuidagi tagatubade kaudu taotlemine jätab haleda mulje.

Huvitav on siinjuures läheneda kogu sellele temaatikale Eesti nime kaudu. See sõna võeti meie keeles teatavasti kasutusele alles 161 aastat tagasi. Üle kümne tuhande aasta oleme siin rahvana elades ennast maarahvana tundnud. Ja ega siis pealesurutud nime muutus ei muutnud seda rahvast ja tema kultuuri või maailmatunnetust. Oleme ka täna ikka need, kes oleme aastatuhandeid olnud. Siiani tajume seda seost mitmete sõnade kaudu, nagu maakeel, maarahvas, maatõug, aga ka Hiiumaa, Võrumaa jms.

Kui nüüd mõtelda selle kaua siin elanud rahva usule, siis kuidagi ei saa seda nimetada Eesti usuks, sest sellist sõnagi polnud, nagu ei olnud ka sõna maausk. Kui nüüd kirikute nõukogu oleks välja kuulutanud eelmise aasta kui maarahva usu aasta, mis oleks haaranud tõesti selle rahva kogu ajalugu, siis poleks see sobinud, sest kristlus on siinmail üsna hiljutine külaline.

On üsna selge, et Eesti usk ja maarahva usk ei saa kuidagi olla üks ja seesama asi. Seda enam on sellise ebamäärase teema tõstatamine küsitav. Kas siis mõeldi tänast riiki või rahvast või mõlemat?

Tundub, et kirikute nõukogu liikmed olid seda loosungit valides mitme keerulise valiku ees. Selle Eesti usu sõnastusega püüti ilmselt haarata kogu 800-aastane usulise okupatsiooni aeg, kuid sõna, mille kaudu seda tähelepanu suunati, haaras sellest ajastust ainult 1/7, kui sedagi.

Milleks siis üldse oli vaja midagi sellist välja kuulutada, millel alguspunkt üsna küsitava väärtusega ja lõpptulemus jätkuvalt pigem ühiskonda lõhestav kui ühendav?

Isegi kui avalikult ja üleriiklikult midagi sellist välja kuulutatakse, siis kuidas saab olla maausulistele või siinsetele budistidele, krišnaiitidele, moslemitele ja teistele Eesti usuks kristlus. Kristlus saab olla usuks ainult kristlastele ja mitte kellelegi teisele.

Kuid tuleme korraks tagasi paari aasta taguste sündmuste juurde, kui EELK peapiiskop algatas vaidluse presidendi kirikuskäimise teemal. Oletame, et järgmiseks Eesti Vabariigi presidendiks valitakse näiteks juut või maausuline. Oleks ju üsna koomiline, kui luteri kirik nõuaks valjuhäälselt teda oma kirikusse õnnistamisele põhjendusega, et selline on luteri kiriku traditsioon!

Milleks siis üldse usulises mõttes Eesti usk, kui sisuliselt see ei kanna ning tekitab ühiskonnas ainult lõhesid ja lahkhelisid?

Seega on kohatu rääkida riigi või rahva usust. See, mida otsitakse või mille abil elatakse, on vaimne rahu, kindlustunne, kaitstus. Igaüks ise valib endale selle tee, kuidas seda saavutada, kuidas jõuda oma vaimse tõeni.

Eesti usk ei ole ei maausk ega kristlus või mõni muu siia saabunud usk. Usk on iga inimese sügavalt isiklik asi ja pole vahet, mis see on.