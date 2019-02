Muinasjututegelased seisavad sageli ristteel, kus neil on vaja otsustada, kas minna vasakule, otse või paremale. Igal suuna kohta on teada ka see, mis seal ees ootab. Mida aga peaks tegema inimene, kellel on ees keeleline risttee – sama tekst eri keeltes, millest igaüks räägib pisut omamoodi juttu. Mida teha, et lugeja saaks kõikides keeltes ühtmoodi selge ja arusaadava sõnumi, kirjutab kolumnist Ülle Leis.

Kas käsitöötahvel jõhvikarosinatega, käsitsi valmistatud šokolaad jõhvikatega või käsi tegi jõhvikatahvli? Mida eelistate ja kas valikuvariandid on arusaadavad? Kui arvate, et teile pakutakse mitut toodet, siis eksite. Kõik need on kirjas ühel pakendil, lihtsalt eesti keeles saate tahvli jõhvikarosinatega, vene keeles sööte šokolaadi jõhvikatega ja inglise keeles pole küll šokolaadi, aga selle eest on käsi teinud jõhvikatahvli (Hand made bar of cranberries). «Käsitsi valmistatud» on inglise keeles handmade.