Kui te arvate, et Euroopa on praegu surve all, oodake ära, kuni ta satub silmitsi uue tuumavõidurelvastumisega. See ootab meid ees pärast USA ja Venemaa nädalavahetuse otsuseid peatada osalemine keskmaa tuumajõudude lepingus (INF), kirjutab Briti ajakirjanik Edward Lucas BNSi kolumnis.