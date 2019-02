Juba pikemat aega on Liivi Haridusselts kogunud raha Liivi rahvamaja ehituseks. Seni on raha koos üle 12 000 lati. Rahalist toetust on saadud peale muu ka Eestist, Soomest ja Ungarist.

Selle raha eest on ostetud juba krunt, telliskive ja puumaterjali. Ehitusega taheti teha algust möödunud talvel, kuid 1933./34.a. talv oli lume poolest nii kehv, et ei saadud teostada vundamendikivide kohalevedu. Kive tuleb vedada kaugemalt, sest rannikul maakive ei ole. Ka tänavune talv on olnud seni nii lumekehv, et pole saadud kiviveoga algust teha.