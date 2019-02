Jüri Pihl oligi mees, kes juba läks. Ta ei oodanud, et keegi talle loa annab või ütleb, kuidas tööd peab tegema. Seevastu teadis ta ise, kuidas tööd teha ning kuidas ehitada üles tänapäeva Eesti üks efektiivsemaid organisatsioone. Kui paljud asutused kujundati reformide tulemusena ümber moodsateks riigiasutusteks, siis kaitsepolitsei ehitati selliseks. Muidugi ei teinud seda Jüri üksi, kuid tema vedas seda protsessi ja asutusel oli pikka aega esimese juhi nägu. Jüri juhtimisel loodud süsteem töötab tänaseni ning kuigi ajaga on palju muutunud, on nõudlikkus ja pühendumus jäänud. Nõudlikkus ja pühendumus enese ja teiste suhtes oli see, mis tegi Jürist karmi, kuid hinnatud juhi.