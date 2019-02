Kust nii suur summa? Kui tavapäraselt näitab pank aasta tootlust, siis meie suurim pank näitas mulle tootlust esimesest päevast. Ka pangajuht nõustus, et rääkides tootlusest, räägitakse tavaliselt aasta tootlusest. Mitte kahekümne või kahesaja aasta tootlusest. Praeguseks on pank pannud juurde täpsustuse «kogutootlus», jättes samal ajal täpsustamata, mida see tähendab. Igal juhul näitab see juhtum, kui lihtne on arvudega manipuleerida.