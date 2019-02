Me võiksime ju vastu kiusata, et aega veel on. Pealegi pole teised parteid eesmärki täita lasknud – alati oleme pidanud võimu kõigiga jagama.

Aga tõsiselt vastates ei usu ma, et keegi võttis seda loosungit otsesõnu lubadusena, see oli siiski reklaamlause ja üleskutse, mis väljendas majanduspoliitilist pürgimust saada rahvana jõukaks. Majandusalases pädevuses pole me vaatamata kõigele teiste erakondade konkurentsi kohanud ja see lisas toona uljust, aga praeguseks oleme ka võrratult toonasest kogenum ja targem, targem ja kogenum on kogu ühiskond.