EKRE netimeemi meenutav Keskerakonda pilav reklaam.

Kuu pärast on riigikogu valimiste tulemus selge. Kampaaniatele kulutatud raha muutub või siis ei muutu häälteks ja mandaatideks riigikogus. Olukord poliitilises sotsmeedias ei jäta kahtlust: loobutud on lihvitud kampaaniatest ja raha põleb nii palju kui krediitkaardil limiiti.

Ostetud postitused Facebookis jõuavad paratamatult paljudeni, selle eest ju raha makstaksegi. Teisalt jällegi raha armsaks ei tee ja kaasa ei tõmba. Seetõttu on ka näha, kuidas poliitikute hingega tehtud postitused tekitavad kasutajates reaktsioone, neid läigitakse ja jagatakse. Seevastu erakonna ametlikult lehelt tehtud postitused jäävad küll kõikjal silma ja jalgu, aga pigem ei jää suurtes portaalides reklaamipimedaks timmitud silm neile puhkama.

Hea on näiteks tuua üks suhteliselt väikeste lootustega kandidaat. Oudekki Loone on üks vähestest kandidaatidest, kes haldab korraga nii eestikeelset kui ka venekeelset Facebooki lehte. Tema postitus sügiseste lehtedega, milles ta seletab oma eesnime pärinemislugu on mõlemal kontol saanud valdavalt aktiivse ja sooja vastuvõtu osaliseks.

Seevastu reklaampilt ei pälvi nii marulist rahva armastust. Loone on ka üks poliitikutest, kes timmib oma sõnumeid vastavalt keelele – eesti keeles räägib ta odavtööjõule vastuseismisest, vene keeles aga lubab venekeelset kooliharidust jätkuvalt.

Selleks poliitilises Facebookis toimuvast mingitki pilti ette saada tulebki vaadata ühe silmaga analüütikat ja teise silmaga jälgida Postimehe Reklaamivalvuris toimuvat. Meeles tuleb pidada asjaolu, et reklaamivalvur näitab lihtsalt ostetud postituste arvu. Kui palju nende alla on raha pandud ja kuidas sihtgrupp valitud selgub parimal juhul mõned kuud pärast valimisi.

Reformierakonna reklaamib end ühtlases tempos. Üksikutest kandidaatidest on enim silma jäänud Taavi Rõivas, kelle ostetud postituste arv on suurem kui erakonna ametlikul lehel.

Taavi Rõivas maksab peale ka postitustele, mis ei räägi otseselt valimisringkonnast või -sõnumist. Seekord näitab endine peaminister raha eest vaadet Londonile. FOTO: Taavi Rõivas / Facebook

EKREl on lisandunud personaalset kampaaniat tegevate kandidaatide arv, põhilehel on stabiilselt kümmekond erinevat reklaami. Seekord tasub vaadata korra ka reklaamide sisse. Senine kampaania sotsmeedias on üllatavalt vähe rõhunud kandidaatide nõrkustele ja puudustele. Vastandumist on olnud, aga enamasti tekstiliselt. Nüüd on EKRE teinud ise või lasknud kellelgi teha naiivse stilistikaga netimeeme meenutavad pildikesed. Mingi idee on olnud Isamaa ja Keskerakonna naeruvääristamisel, aga Refomi ja SDE jaoks pole enam nutti jätkunud.

Omapärase postituse on teinud Rohelisete juht Züleyxa Izmailova, kes andis reedel avalikkuse ette pildi, millel ta keeldub pakutud ekskrementi söömast. Pealiskaudsel pilgul meenutab ekskremendirõngas verivorsti.

Roheliste juht Züleyxa Izmailova võitleb mitte verivorstide, vaid ekskrementide vastu toidulaual. FOTO: Züleyxa Izmailova / Facebook

Terve eelmine nädal hoidis jalga Facebooki reklaamimootori gaasipedaalil SDE, parimal päeval oli nende ametlikul lehel koguni 60 erinevat ostetutud postitust, valdavalt lihtsalt reklaampilti või -klippi. Nüüd tundub, et krediitkaardil sai limiit täis – kui pühapäeval oli SDE kontol veel 39 reklaamis, siis täna enam ei ühtegi.

Küll aga tuleb imetleda bändimehe Roy Strideri entusiasmi juba kolmandat nädalat järjest endale personaalset Facebooki kampaaniat teha. Reklaamid on tublid, aga traagikat lisab tõsiasi, et valmisnimekirjast nime Roy Strider ei leia. Küll aga Raul Sillaste. Aga talle ei tee keegi kampaaniat.

Härrassots Roy Strider ei ole, valimisnimekirjas paraku ka mitte. FOTO: Roy Strider / Facebook

Sotside tagasitõmbumisest jäänud augu täidab kuhjaga Isamaa. Kurioosumeid ei leia, saame teada, et Isamaa on... (täida lünk ise). Erakonna ametlikul kontol on 31 ilusat traditsioonilist reklaami. Peamiselt klipid, aga ka pilte.

Püünele pääsu otsiv Eesti 200 on erakonnana Facebookis pigem tagasihoidlik. Enamasti on nende reklaamides selline ühtlane pikaplaani jutt, särtsakaks vahepeale on Eesti Päevalehest võetud ja ligi kaks nädalat promotud graafik pealkirjaga «Kõige meestekesksem on Isamaa». Jutt on siis naiste arvust valimisnimekirjas ja taustaks asjaolu, et Eesti 200 nimekirjas on naisi enim.

Sarnaselt sotsidega on Facebooki kampaanias pausi teinud Keskerakond, mis muidu paugutas alates 2. jaanuarist kuni 3. veebruarini enam kui paarikümne eri reklaamiga iga päev. Vabaerakond on Facebookis jala sirgu lasknud juba reedest.