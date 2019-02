Meil Eestis on kombeks mõelda, et poliitiline aktiivsus tähendab seda, kui istuda tundide viisi sotsiaalmeedias ning kommentaariumites ja teha seal mingeid tobedaid postitusi. Sinna on kontsentreerunud igasuguseid tüüpe, ning nagu nüüd teame, on näiteks EKRE-l olemas lausa omad diivaniväed, kes oma säravate operatsioonidega isegi Päevalehe arvamustoimetajat ninapidi vedanud. Tõeline Austerlitz, eh? Kuigi sotsiaalmeedial ja internetil on tänapäeval tõesti tähtis osa agitatsioonis, toimub põhiline võitlus poliitikas offline, mitte online. Selleks et võita valimised, tuleb esiteks minna valimisjaoskonda, täita sedel ja see kasti lasta. Ja kui see ei aita ning tunnete, et teid ikka petetakse, siis võtke plakat selga ja minge suuremale väljakule. Kui vaja, siis valmistuge seal päevade või nädalate pikkusteks aktsioonideks.