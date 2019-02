1994. aastast igal suvel Haapsalus aset leidev Augustibluus ja selle korraldusmeeskond on nähtavasti leidnud enda jaoks mõnusa rütmi. Kas just 4/4 taktimõõdus nagu igale bluusiloole omane, aga igal juhul on bluusimaailma tutvustavast festivalist saanud väärt üritus, mida tuntakse ja hinnatakse ka väljaspool Eestit. See on ka põhjus, miks otsustas Postimehe kultuuritoimetus anda 2018. aasta Kultuuriveduri auhinna just Augustibluusi korraldajatele.

Ometi võiks küsida: miks just Augustibluus? Miks on just see festival väärt Kultuuriveduri tiitlit ja mitte mõni teine? Eks just sellepärast, et bluusipäevad polegi mõeldud igaühele. See on teadlikule publikule. Mis omakorda tähendab, et Augustibluusi taga on teadlik korraldustiim – inimesed, kes ei tee festivali mitte rahalise kasumi nimel, vaid selleks, et hoida kindlat joont, teha oma asja, andmata järele oludele või moele.