Vanalinnastuudiost alustanud ning aastaid vabakutselisena töötanud Egon Nuter on huvitav ja isikupärane näitleja. Usaldusväärsed 60+ meesnäitlejad on teatrites väga hinnas, seega pole üllatav, et Nuterile tehti ettepanek.

Aga et ettepaneku tegi Tallinna Linnateater, on siiski teatriajalooliselt tähenduslik: Egon Nuter on pedakas, ta lõpetas 1980. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhtimise eriala. Kirjutamata reegel on aga olnud, et Eesti ühte mainekamasse teatrisse tööle pääsemiseks tuleb näitlejakutse omandada Panso asutatud lavakunstikoolis. Linnateatri trupp on tähelepanuväärne ka selle poolest, et seal annavad tooni lavaka kolm lendu: Elmo Nüganeni kursusekaaslased XIII lennust ning Nüganeni õpilased XX ja XXV lennust. Jaanuarist Tallinna Linnateatriga liitunud Nuter lõhub valge varesena aastaid kehtinud mustrit.